Albert Arenas (Aspar Solunion Team) está a ter um bom ano de 2020 até agora. O espanhol venceu as duas corridas de Moto3 disputadas e para tornar a sua vantagem no Campeonato ainda maior, foi um piloto diferente a cruzar a linha atrás dele em ambas. Agora vamos para a terceira ronda, mas o Circuito de Jerez-Angel Nieto continua a ser o local, por isso é território familiar para o vencedor, e mais uma oportunidade para os restantes reagirem.

Um piloto suscetível de desafiar o domínio no topo foi, e continua a ser, John McPhee (Petronas Sprinta Racing). O escocês foi segundo no Qatar e estava a caminho de um pódio no GP de Espanha, antes de uma mistura de azar e problemas o terem feito cair na curva final, mas teve velocidade em ambos os traçados e é o adversário mais experiente de Arenas.

Outro com ritmo sério em ambas as corridas até agora é Ai Ogura (Honda Team Asia), que capitalizou no zero de McPhee quase mais do que o líder do Campeonato Arenas, subindo para o segundo lugar da geral depois de um segundo pódio em duas corridas.

O piloto japonês foi um estreante incrivelmente consistente na temporada passada, aproveitando a sua forma ao longo do ano e tendo conseguido um pódio em Aragón. No segundo ano, tem dois pódios de dois…

Tony Arbolino (Honda Rivacold Snipers) também esteve de volta no GP de Espanha, ocupando o seu primeiro pódio do ano, e é um vencedor experiente. Ele e muitos dos que lutaram no grupo da frente também se sentirão bem com as suas hipóteses à segunda volta: Andrea Migno (Sky VR46), o seu colega de equipa Celestino Vietti, Raul Fernandez, da KTM Red Bull Ajo, Gabriel Rodrigo (KTM Kömmerling Gresini), Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse) que fez a pole, e o seu companheiro de equipa e ex-vencedor de Jerez Niccolo Antonelli…

A FP1 começa na sexta-feira, às 08h00, para o campo de Moto3. Mais tempo em pista para encontrar melhorias para quem lutou à frente, e para aqueles que se estão a habituar a novas máquinas, mas principalmente para aqueles que pensam que o regresso de Jerez lhes dará a oportunidade de garantir que Arenas não ganhe três de três…