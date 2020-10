O jovem de 17 anos vai mudar-se para a Equipa Aspar na próxima temporada, procurando somar mai sêxitos a sua vitória no Grande Prémio de Valência de 2019.

A Aspar Team terá Sérgio Garcia como ponta de lança do seu projeto de Moto3 no Campeonato do Mundo de 2021. O jovem piloto de Castellón, nascido em 2003, chega à Equipa Aspar aos 17 anos, mas já com uma vitória sob o seu cinto, tendo vencido o GP de Valência de 2019.

Sérgio Garcia estreou-se no Campeonato do Mundo de 2019, depois de ter falhado o Grande Prémio do Qatar por ainda ter só 15 anos. O valenciano terminou a temporada em alta, com uma grande progressão que o levou a terminar em segundo na Malásia e a vencer o seu primeiro Grande Prémio no Circuito Ricardo Tormo. Agora, o piloto valenciano vem para a Equipa Aspar para lutar pelo título da categoria de peso-leve.

Jorge Martinez ‘Aspar’: “Estamos muito entusiasmados por ter o Sérgio García na Equipa Aspar. Temos muita confiança nele e esperamos poder oferecer-lhe as melhores ferramentas para que possa provar o seu valor. Este ano estamos a viver uma época emocionante e queremos continuar a treinar pilotos para os ajudar a tornarem-se campeões.”

Sérgio Garcia: “Tenho muito gosto em anunciar que no próximo ano vou competir com a Aspar Team em Moto3. Acredito que juntos vamos formar uma grande equipa, podemos ver que é uma equipa vencedora. Vou dar toda a minha força para que juntos possamos dar o nosso melhor.”