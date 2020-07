O piloto checo vai ficar no Mundial de Moto3 pelo terceiro ano na próxima temporada.

A Equipa Rivacold Snipers confirmou a primeira contratação oficial antes do Campeonato do Mundo de Moto3 do próximo ano, com o checo Filip Salac a assinar um prolongamento de um ano com a formação italiana.

Salac impressionou no teste do Qatar, terminando os três dias como o mais rápido, antes de terminar a ronda inaugural da temporada de 2020 no oitavo lugar.

Depois de ter arrecadado o quinto lugar na última ronda de 2019, em Valência, Salac procurará cimentar-se como um corredor de primeira leva no resto de 2020, antes de montar um ataque ao título em 2021.

Filip Salac: “Isto é muito importante para mim. Significa muito que toda a equipa e os patrocinadores acreditem em mim. Estou muito feliz por esta oportunidade, quero agradecer a todos, à equipa, à minha família, aos patrocinadores. Vou certamente tentar o meu melhor. Estou muito focado em terminar esta curta temporada da melhor forma e vou trabalhar duro para a próxima temporada, para lutar pelo pódio e pelo Campeonato. Gostaria também de agradecer ao Mirko porque acredita muito em mim e espero que seja um grande ano com ele. Estou muito feliz por continuar com a Equipa de Snipers porque acho que é a melhor equipa do Campeonato de Moto3.”

Mirko Cecchini, Rivacold Snipers Team Manager, comentou: “Estou muito feliz que o Filip tenha aceitado estar na nossa equipa para a temporada de 2021. Filip é um piloto muito profissional, sempre focado, apesar da sua tenra idade. A sua forte determinação é essencial para construir um futuro piloto de topo. Durante os testes de pré-época e na primeira corrida também conseguimos uma sensação muito boa e tenho a certeza que podemos construir algo realmente importante na parte restante da temporada de 2020 para depois levá-lo a 2021.”