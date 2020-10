A equipa acaba de anunciar a contratação de Jaume Masia para a próxima temporada na Moto3, a par da renovação de Raul Fernández.

A KTM Red Bull Ajo está entusiasmada por anunciar uma formação de Moto3 de 2021 que vai contar novamente com o piloto Raul Fernández, acompanhado pela nova adição de Jaume Masia.

Ambos os pilotos são considerados talentos internacionais promissores e têm mostrado regularmente o seu ritmo ao longo desta temporada. Na dupla de Fernández e Masia, ambos com 19 anos, a equipa terá uma das mais promissoras formações na grelha do Campeonato do Mundo de Moto3 de 2021.

Na sua primeira temporada na equipa, Raul Fernández mostrou-se talentoso e competitivo, alcançando três poles e desfrutando de alguns resultados positivos. Além disso, foi anteriormente o vencedor do Mundial de Moto3 Junior em 2018. No próximo ano, o astro espanhol vai continuar com a KTM Red Bull Ajo pela sua terceira temporada no Campeonato do Mundo.

Jaume Masia iniciou a sua carreira na Rookies Cup Red Bull e no CEV Repsol, conseguindo grandes resultados em ambas as competições. Apesar da sua tenra idade, tem uma experiência considerável: estreou-se no Mundial de Moto3 com apenas 16 anos e está agora na sua terceira temporada completa, com cinco pódios em seu nome, incluindo uma vitória no Grande Prémio da Argentina de 2019, numa ronda em que também conquistou a sua primeira pole position.

A habilidade e a juventude de ambos são a combinação perfeita para a KTM Red Bull Ajo, na sua busca de desenvolver e formar novos talentos.

De acordo com este objetivo, recentemente vimos dois pilotos que fizeram parte da Red Bull KTM Ajo, Brad Binder e Miguel Oliveira, subir à classe rainha e alcançar grandes feitos.

Aki Ajo, Team Manager, comentou: “Estou muito feliz com a nossa formação de Moto3 para o próximo ano. Esta época demos grandes passos em frente com o Raul Fernández e tenho a certeza que no resto de 2020 vamos continuar a progredir. Estou confiante que será um dos melhores pilotos da classe. A nossa mais recente incorporação, Jaume Masia, já provou ser um dos pilotos mais competitivos da Moto3. É jovem, mas tem uma vasta experiência, o que é sem dúvida positivo. Definitivamente, temos um forte alinhamento para 2021.”

Raul Fernández: “A minha primeira temporada com a equipa tem sido positiva no geral. Conseguimos várias pole positions e temos lutado por vitórias. Em geral, estou muito feliz. O Aki Ajo é uma das pessoas que mais me ajuda no meu dia-a-dia e na minha carreira desportiva. Espero poder trabalhar com ele por muitos mais anos, porque acho que ele é uma pessoa sábia e faz-me melhorar. A minha segunda temporada com a KTM Red Bull Ajo será ainda mais divertida, porque vou ter um pouco mais de experiência, que acho que é o que nos falta agora. Será um grande 2021.”

Jaume Masia disse: “Fazer parte da KTM Red Bull Ajo é uma grande oportunidade em termos de crescimento. Ter o Aki Ajo e a KTM ao meu lado é uma notável fonte de apoio e, acima de tudo, uma excelente oportunidade para se desenvolver como piloto. Em termos de objetivos, penso que estar entre os 3 primeiros é um objetivo realista e exequível, mas só saberemos quando começar a próxima temporada e veremos onde estamos. Será importante sentirmo-nos confortáveis com a moto desde o início para conseguir grandes coisas que se adequam à nossa equipa. Mal posso esperar para começar a trabalhar com todos eles, e para que isso se reflita nos resultados.”