O Japonês de 20 anos acaba de ser confirmado na formação KTM

A CIP Greenpower acaba de anunciar que o piloto japonês Kaito Toba assinou pela equipa e vai andar com eles na próxima temporada de 2021 em Moto3.

Toba tem sido algo irregular na campanha deste ano e está apenas em 18º com 24 pontos, com um melhor resultado de 9º na Emilia Romagna.

Há quase duas semanas que se sabe que o vencedor de Aragón, Jaume Masia, vai ocupar um lugar na KTM no estábulo de corridas de Aki Ajo, mas não se sabia o que ia acontecer aToba que ocupava o seu lugar este ano. Agora ficámos a saber o que vai acontecer a seguir a Toba: permanecerá na KTM, mas vai juntar-se à equipa da CIP, onde Maximilian Kolfer e Darryn Binder estão em casa esta temporada.

Este último irá, como sabemos, mudar para a Petronas Sprinta e, portanto, para a Honda no final do ano, mas o futuro desportivo do austríaco ainda não é claro.

A propósito, a equipa da CIP limitou-se a uma breve comunicação nas redes sociais: “Temos o prazer de anunciar que o piloto japonês Kaito Toba fará parte da equipa na temporada de 2021.”

A classe é incrivelmente equilibrada, com pilotos até Dennis Foggia em 12º a serem já vencedores de corridas.