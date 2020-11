O campeão mundial júnior de Moto3, fresco da sua vitória no CEV Repsol de 2020, será um piloto de Grande Prémio a tempo inteiro no próximo ano no seio da Aspar Team

Recentemente coroado Campeão do Mundo Júnior de Moto3, Izan Guevara vai estrear-se no Campeonato do Mundo de Moto3 com a Equipa Aspar na próxima temporada. O piloto espanhol, nascido em 2004 em Palma de Maiorca, vai estrear-se em Grande Prémio aos 16 anos e o seu principal objetivo será ganhar experiência nos circuitos do Campeonato do Mundo. Guevara torna-se um novo expoente do sucesso do trabalho da Aspar com os pilotos do Team Junior depois de uma temporada incrível.

O novo piloto de Moto3 de Jorge Martinez Aspar chega ao Campeonato do Mundo depois de ter conquistado dois títulos consecutivos. Em 2019 foi campeão europeu da Taça dos Talentos, depois de ter alcançado seis vitórias consecutivas, e em 2020 produziu uma segunda metade espetacular do ano, com cinco vitórias e oito pódios que o ajudaram a conquistar o título no Campeonato do Mundo de Moto3 Junior.

Jorge Martinez “Aspar”: “Izan Guevara completou uma temporada incrível e estamos muito felizes com o grande resultado que ele conseguiu e ansiosos por continuar a crescer juntos na próxima época no Campeonato do Mundo. Sabíamos que ele vinha para a equipa depois de uma temporada impressionante na Taça dos Talentos no ano passado, e apesar de no início do ano ter demorado um pouco mais, a sua segunda metade da temporada tem sido brutal. Venceu quase seis corridas consecutivas, faltando apenas uma devido a uma grande penalidade. É um piloto que torna tudo muito fácil e acho que tem um futuro impressionante.”

Izan Guevara: “Estou muito feliz e entusiasmado por poder dar o salto para o Campeonato do Mundo com a Equipa Aspar. Senti-me muito confortável com a equipa desde o primeiro momento e fizemos um grupo muito bom, que é o mais importante. Quero continuar a crescer com esta estrutura que me tem dado muito boas sensações e que me ajudou a vencer o Campeonato do Mundo de Moto3 Júnior. O saldo deste ano tem sido muito positivo, no início o meu objetivo era lutar para entrar no top 10 e conseguir um pódio, mas graças ao grande trabalho de equipa senti-me muito confiante com a moto e consegui o título. Agora, o nosso objetivo para a próxima temporada será ganhar muita experiência, conhecer os circuitos e continuar a crescer como piloto.”