Um piloto da Honda British Talent Cup 2020 vai dar mais um passo na estrada para o MotoGP em 2021 O’Shea teve uma temporada impressionante em 2020, liderando a classificação da BTC durante grande parte do ano

O ex-rookie da Honda British Talent Cup Eddie O’Shea vai dar o próximo passo na Estrada para o MotoGP em 2021.

O jovem britânico de Ibstock, no condado de Leicestershire, foi escolhido para correr na Junior Talent Team que disputa o Mundial Junior de Moto3. Isto para além da sua anunciada promoção à Red Bull MotoGP Rookies Cup.

O’Shea teve uma temporada impressionante em 2020 mostrando velocidade e progresso, liderando a classificação da BTC durante grande parte do ano antes de apenas perder a coroa à justa no final da temporada em Brands Hatch.

As suas atuações ao longo da temporada valeram-lhe a oportunidade de se mudar para o Mundial Junior de Moto3, onde vai correr com a Equipa de Talento Júnior da Dorna com as cores da British Talent Team.

O’Shea não participará, portanto, na Honda British Talent Cup de 2021 e a organização já veio desejar-lhe as maiores felicidades para os próximos passos da sua carreira!