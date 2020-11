O jovem francês assinou um contrato de dois anos para sair do Campeonato do Mundo de Moto3 júnior para o Mundial

A SIC58 Squadra Corse assinou um contrato de dois anos para o Campeonato do Mundo de Moto3 de 2021 com Lorenzo Fellon. O jovem Francês de 16 anos será o parceiro de Tatsuki Suzuki no próximo ano na sua temporada de estreia em Grande Prémio, largando o Campeonato do Mundo de Moto3 júnior.

Numa rápida subida pelos escalões júnior, Fellon já competiu na Taça Europeia de Talentos, na Red Bull Rookies, no Mundial de Moto3 Junior e agora no Campeonato do Mundo de Moto3 em três anos consecutivos.

Montando para a Equipa Júnior da Estrella Galicia em 2020, o adolescente de Avignon qualificou-se em segundo lugar apenas na sua segunda corrida em Portimão, antes de um melhor da temporada de 4º em Aragón o ter ajudado a subir ao 11º lugar da classificação.

Lorenzo Fellon: “Estou muito feliz por anunciar que vou fazer parte da família SIC58 Squadra Corse para as temporadas de 2021 e 2022 no Campeonato do Mundo de Moto3. Obrigado ao Paolo Simoncelli e ao meu empresário Marco Larcinese pela vossa confiança e ajudarem-me a aproximar-me um passo do meu sonho.”