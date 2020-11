Moto3, 2020, Valência: Sasaki lidera Warm Up, com Arenas 4º

Ayumu Sasaki liderou o Warm Up da manhã com um tempo de 1:39.511 para abrir as hostilidades da penúltima prova do ano Apesar de algumas zonas ainda húmidas no traçado, o tempo seco cumpriu a sua promessa em Valência, com 18° e algum sol a receberem os pilotos de Moto 3 no Warm Up em