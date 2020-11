Depois de uma queda inicial, Albert Arenas voltou à pista determinado para obter o melhor registo da sessão na frente de Ricardo Rossi e John McPhee.

Albert Arenas, Carlos Tatay e Gabriel Rodrigo caiem no início da sessão muito curta da primeira qualificação. Alfonso Lopez com a Husqvana é o mais rápido nos minutos iniciais, seguido pelo belga Barry Baltus.

Na entrada para os derradeiros cinco minutos Arenas regressa à pista e faz o terceiro melhor tempo. Lopez segue com o melhor tempo, 1’41,899, 0.169 segundos à frente de Darryn Binder; John McPhee sobe de quinto a primeiro e estabelece a melhor, entra no segundo ’40, mas prontamente o seu tempo é batido por Arenas (1’40,559). Binder baixa o cronómetro mas é McPhee que passa a liderar a tabela de tempos com uma volta-canhão no segundo ’39, tempo prontamente batido por Arenas que faz o melhor registo da sessão: 1’39,677.

CLASSIFICAÇÃO Q1

175A. ARENAS1:39.677254R. ROSSI+0.129317J. MCPHEE+0.319440D. BINDER+0.731582S. NEPA+0.95766R. YAMANAKA+0.988721A. LOPEZ+1.050873M. KOFLER+1.125950J. DUPASQUIER+1.2501070B. BALTUS+1.404