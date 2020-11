Pilotos doze vezes vencedores em Moto3 são raros no Campeonato do Mundo, e talvez por isso, a Sterilgarda está atrasada na confirmação do compromisso com Romano Fenati

A Husqvarna regressou ao Mundial de Moto3 no início da temporada de 2020, depois de a marca originalmente sueca já ter competido em 2014 e 2015 com motos idênticas à KTM, como faz hoje na classe de quatro tempos monocilíndrica de 250cc.

Na altura, a marca tinha conquistado os primeiros lugares do pódio com Danny Kent. Esta temporada, a presença no Mundial da Husqvarna recai na Equipa Max Racing de Max Biaggi e Peter Öttl, com os pilotos Romano Fenati (24) e Alonso Lopez (18). Entretanto, a equipa já fez história com a vitória de Fenati no GP da Emilia Romagna.

O sócio da equipa Peter Öttl quer anunciar a sua dupla de pilotos do próximo ano no GP de Valência, mas teria preferido tê-lo feito em Aragón, só que aparentemente outras combinações são possíveis. O candidato ao título Fenati (24) provavelmente também tem outras ofertas a considerar, por isso, a apresentação da formação de pilotos está atrasada.

Mas as retiradas das equipas Estrella Galicia 0.0 Honda e KTM SKY VR46 vão reduzir o número de opções de mudança para os pilotos, e o campo está a diminuir de 31 para 28 pilotos, porque a KTM Reale Avintia criou um segundo lugar para Andrea Migno.

A Estrella Galicia 0.0 retira-se porque o patrocinador da cerveja sem álcool anunciou a retirada do projeto Monlau de Emílio Alzamora. A SKY VR46, por outro lado, prepara-se para assumir dois lugares na MotoGP para 2022 em parceria com a Avintia.

A promotora do Campeonato do Mundo Dorna e a associação de equipas IRTA queriam reduzir o número de pilotos e equipas para 28 há anos, porque isso poupa custos com as equipas e também no espaço nas boxes e no paddock.

Mas, ao mesmo tempo, a promotora não quis privar uma equipa da base de negócio e colocá-la à porta sem razão aparente. Aa redução acontece num momento conveniente, porque a Dorna teve severos prejuízos