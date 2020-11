O japonês está de volta ao topo e voltou ao pódio enquanto Arenas não pontuou e lidera por uma margem mínima de três pontos

Na semana passada, parecia que a bola estava firmemente do lado de Albert Arenas da Gaviota Aspar, mas depois de mais um dramático Grande Prémio, a luta pela coroa de Moto3 está quase empatada.

A liderança do Campeonato está agora a apenas três pontos depois do número 75 ter sido apanhado num acidente, sofrido danos, levado para pitlane e voltando a sair… apenas para levar uma bandeira preta por condução irresponsável, lutando com os líderes apesar de estar uma série de voltas abaixo. Ai Ogura da Honda Team Asia capitalizou no vácuo deixado, ocupando mais um pódio em terceiro, e agora está apenas a três pontos do topo no que rapidamente está a tornar-se numa corrida de dois cavalos.

No Grande Prémio Motul de la Comunitat Valenciana, o objetivo de Arenas será recuperar rapidamente, esquecer a Bandeira Negra e impor alguma autoridade de volta no topo da classificação. Ogura, por outro lado, chega ao modo máximo de ataque e diz que está mentalmente de volta ao seu jogo.

Pode ser um tiro de aviso para Arenas, já que o piloto japonês tem mais pódios do que qualquer um e, por vezes, faz com que nem pareça estar em esforço. Mas por outro lado, Arenas faz as táticas vencedoras de corridas parecerem sem esforço às vezes também…

Embora esteja a tornar-se rapidamente uma corrida de dois cavalos, a caminho de Valência e novo, no entanto, teoricamente, continuam a ser sete candidatos à coroa.

Celestino Vietti (Sky VR46) é terceiro, com 20 pontos de diferença, Tony Arbolino (Rivacold Snipers) é quarto com um défice de 23 e Jaume Masia (Leopard Racing) é quinto, a 24 do topo.

John McPhee (Petronas Sprinta Racing) depois de mais uma queda, enfrenta um tiro mais longo de 38 pontos em atraso, e Raul Fernández (KTM Red Bull Ajo) é o último piloto com uma chance matemática, a 39 pontos de Arenas e está em grande forma, com mais uma pole e vitória de estreia há uma semana.

Alguns são mais prováveis do que outros, mas ninguém esperava o drama que aconteceu a Vietti, McPhee e Masia no fim de semana passado, por isso há muito tempo para outra reviravolta.

Ogura irá malhar enquanto o ferro está quente? Ou Arenas poderá aguentar a pressão quando tem a sua primeira oportunidade de chegar ao título?