Moto3, 2020, Valência: Husqvarna mantém Fenati e Lopez para 2021

A Sterilgarda Max terá uma formação inalterada para o Campeonato do Mundo de Moto3 de 2021 As Husqvarna vão atacar o Campeonato do Mundo de Moto3 de 2021 com a mesma formação de experiência e talento de jovens promissores graças às renovações de contrato com Romano Fenati e Alonso Lopez. Fenati está atualmente à beira