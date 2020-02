Moto3, 2020: Treinos privados em Valencia Equipas e pilotos de Moto3 realizam hoje e amanhã treinos privados em Valencia desporto MotoSport desporto/moto3-2020-treinos-privados-em-valencia_5e3ae717f0a7d512829dbd95





Alguns competidores de classe mais leve da MotoGP estão hoje e amanhã no Circuito Ricardo Tormo, uma espécie de regresso à escola para alguns pilotos de Moto3.

São dois dias de testes privados para os mais novos, e entre eles estão os estreantes Carlos Tatay (Reale Avintia Arizona 77), vencedor da Red Bull MotoGP Rookies Cup, e Jeremy Alcoba (Kömmerling Gresini Moto3) – atual Campeão mundial júnior do CEV Repsol Moto3.

Os novos pilotos no quarteirão vão juntar-se a alguns pilotos mais experientes na forma do colega de equipa de Alcoba Gabriel Rodrigo, Tony Arbolino (Snipers Team), Niccolo Antonelli (SIC58 Squadra Corse) e Dennis Foggia (Leopard Racing), que continuarão a adaptar-se à vida como pilotos da Honda. No seu segundo ano, está já Sérgio Garcia (Estrella Galicia 0,0) que também vai dar umas voltas em Valencia.