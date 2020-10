Tony Arbolino levou a melhor na curta sessão de Warm-up desta manhã na frente do checo Filip Salac e de Albert Arenas, atual lider do campeonato de Moto3.

Num dia de sol e com 11 graus de temperatura ambiente, o circuito Motorland de Aragón abriu portas esta manhã para os primeiros duelos deste domingo.

O Warm-Up da classe de Moto3 – uma das mais concorridas e disputadas classes no Mundial de MotoGP – arrancou este domingo em duelo de italianos, com Celestino Vietti e Toni Arbolino a mostraram os seus argumentos na busca do melhor tempo. Quanto ao autor da pole Raul Fernandez, este andou em toada calma a início, tal como o atual lider do campeonato Albert Arenas e o segundo na tabela, o japonês Ai Ogura.

No entanto, Arenas rapidamente subiu ao quarto lugar, e logo de seguida ascendeu a segundo mostrando a boa forma de si própria e da KTM preprada pelo Team Aspar.

Faltando 3 minutos para o final, a classificação reordenava-se com Arbolino na frente, seguido por Filip Salac, Arenas, Suzuki e Ogura; Vietti perdia lugares e Binder ascendia ao 7º lugar.

Moto3 | Warm-Up | Classificação

114T. ARBOLINO1:58.867212F. SALAC+0.168375A. ARENAS+0.247424T. SUZUKI+0.303579A. OGURA+0.348613C. VIETTI+0.405740D. BINDER+0.46887D. FOGGIA+0.470952J. ALCOBA+0.4801021A. LOPEZ+0.580