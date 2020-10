O argentino continuará na equipa da KTM Kömmerling Gresini, ao lado do atual companheiro de equipa Alcoba no próximo ano

Após a confirmação do impressionante estreante Jeremy Alcoba há cerca de um mês, a Kömmerling Gresini anunciou que Gabriel Rodrigo também vai ficar com a equipa em 2021.

Com duas poles e mais seis partidas da primeira linha com a equipa, Rodrigo provou ser um dos pilotos mais rápidos da categoria durante o período de dois anos com a Gresini, e em 2021 o piloto argentino iniciará a sua sétima temporada de Moto3, a terceira sob a bandeira de Gresini, ao lado do seu chefe de equipa Massimo Capanna.

A sua experiência e velocidade estarão novamente ao serviço da Equipa Gresini, a tentar estar entre os protagonistas de cada corrida, com o objetivo claro de trazer o título da classe de Moto3 de novo à formação sediada em Faenza.

Gabriel Rodrigo: “Estou super feliz por anunciar que vou continuar com a Gresini Racing por mais um ano. Acho que este é um esquadrão muito poderoso, que me ajudou a crescer consideravelmente. Mesmo num ano tão estranho como este, demos grandes passos em frente. Penso em 2020 como se fosse o nosso primeiro ano juntos, como em 2019 não tive tanta sorte, por isso continuar por mais uma temporada significa cumprir o meu trabalho o melhor que posso. Estou motivado para terminar este 2020 da melhor maneira possível e encarar 2021 com outra atitude.”

Fausto Gresini, Team Manager: “Estou muito feliz que o Gabri fique connosco mais um ano. Estamos absolutamente convencidos de que ele tem um potencial extremamente elevado e estamos determinados a terminar um ciclo importante com ele em 2021. Acho que a sua velocidade em pista é clara para todos, mas não é só isso: profissionalismo e empenho e aspetos fundamentais que não devem ser ignorados e tenho a certeza que levarão o Gabri aos resultados que ele merece!”