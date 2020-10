Raul Fernández tem sido o dominador da Qualificação ultimamente, mas sem conseguir depois traduzir em corrida o ritmo evidenciado ao longo de uma volta que desta vez lhe deu a sua 5ª pole da temporada

O piloto da KTM Red Bull neste caso teve que contender inicialmente com Gabriel Rodrigo e Salac, vindos com ritmo da Q1, seguidos de Suzuki, Ogura e Arenas, com o líder do campeonato a ir para a box a cinco minutos do final decerto para fazer uma última tentativa em pneus frescos.

A meio, o tempo inicial de 1:57.535 mantinha Raul Fernández no comando da sessão e Vietti e Oncu ainda não tinham marcado um tempo, mas meio segundo cobria os primeiros nove na grelha, o que não impediu Celestino Vietti de saltar para segundo logo a seguir, a nove milésimas do tempo de Fernandes.

O adolescente acabaria mesmo à frente mais uma vez, com um tempo de 1:57.199 que lhe deu a Pole, com Arbolino e Vietti a saltar para a frente à última hora, Toni ficando a 231 milésimas da quinta pole do ano de Fernández, com Arenas 5º e Ogura apenas 10º.

Moto3, Q2, Top 10

125R. Fernández1:57.199214T. Arbolino+0,231313C. Vietti+0,34542G. Rodrigo+0,362575A. Arenas+0,477671A. Sasaki+0,51075J. Masia+0,612827K. Toba+0,623924T. Suzuki+0,6381079A. Ogura+0,650