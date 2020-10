Jaume Masia, Honda Leopard, vencedor:

“Estou mesmo contente, é incrível, é uma sensação espectacular estar de volta à vitória…

Depois de vencer a semana passada, estava com um bocado mais de pressão porque estava mais próximo do topo na classificação do campeonato…

Tentei serenar a minha cabeça, manter-me calmo e trabalhar com a minha equipa…

Continuo a acreditar em mim próprio, embora hoje tenha tido mais dificuldades porque não estávamos assim tão rápidos…

Estive toda a corrida a lutar com as KTM, que são muito eficientes nos travões e por isso tive mais dificuldade, desta vez até na reta as KTM eram mais rápidas!

Mas, estamos aqui de novo a vencer, o topo do campeonato está mais próximo, estou muito contente!”