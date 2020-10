Quando Arenas parecia ter tudo controlado, um ataque final a três deu a vantagem a Masia, que se impôs pela segunda vez consecutiva em Aragón

Como sempre, as Moto 3 deram uma corrida incrível com o ataque inicial de Fernandes, Arenas e Vietti a dar lugar, duas voltas depois, a Sasaki e Rodrigo com Arenas já quinto, seguido de Toba e Arbolino e o putativo candidato Ogura em 12º.

À quarta volta, Vietti tinha vindo para a frente seguido de Arenas e o anterior líder Fernandez já estava em sétimo e Ogura ainda pior, fora dos pontos.

A meio da corrida depois de trocas de posição constantes com Toba, Arenas liderava um grupo de oito pilotos que incluía Binder e Sasaki e Fernandez já só estava em 10º.

A seguir, já a 5 voltas do fim, seria o anterior vencedor Masia a liderar, com McPhee a chegar a 3º no grupo da frente com Binder, Toba, Suzuki e Vietti a seguir.

Arenas, previsivelmente, tinha tudo controlado e liderava nas últimas três voltas, mas Masia atacava de novo e uma volta depois estava de novo à frente na Honda da Leopard

À última volta, qualquer um dos 8 pode vencer, e Masia tem a vantagem quando Suzuki e Garcia caem no saca rolhas e Arenas lidera de novo 3 a 3, com Jaume Masia a passar para vencer de novo!…