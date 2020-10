À frente quase desde o início, Albert Arenas viu uma série de rivais desafiar o seu tempo rápido sem sucesso

Muito estava por decidir no Treino Livre 3 em que Binder se colocou no comando muito cedo, baixando sempre o seu tempo umas décimas, só para ser substituído por Raul Fernandes a 21 minutos do fim da sessão, com McPhee a cair e vir para a box também.

A doze minutos do fim da sessão, Albert Arenas tinha-se colocado no comando e Sasaki tinha saltado para terceiro, com Fernández a permanecer o segundo mais rápido.

Com Arenas a manter-se no comando da sessão, começou uma alternância nos seus perseguidores: Vietti passou para segundo, Fenati chegou a quarto e Ogura a quinto, mas o 1:57.564 de Arenas permaneceu intocável, e McPhee, em 14º, seria o último qualificado diretamente à Q2.

Moto2, TL3, Top 10

175A. Arenas1:57.564225R. Fernández+0,084313C. Vietti+0,095455R. Fenati+0,115579A. Ogura+0,143671A. Sasaki+0,25177D. Foggia+0,290840D. Binder+0,349924T. Suzuki+0,4141053D. Öncü+0,429