McPhee liderara a sessão livre de Moto3 até cerca de 8 minutos do final, mas depois um endiabrado Celestino Vietti veio roubar-lhe o tempo mais rápido, melhorando a volta do escocês em 20 milésimas!

Entretanto, Darren Binder apareceu em 3º a 5 minutos do final, Migno mantendo a 4ª posição que tivera toda a sessão, enquanto atrás, com a exceção de Antonelli que baixara de 2º para 7º, era um festival japonês com Toba, Ogura, Suzuki e Sasaki em rápida sucessão.

Mais um vez, o rookie Alcoba tinha outros planos e regressou ao Top 10 em 8º, depois de ter andado em 5º na primeira metade da sessão. As surpresas não tinham acabado, porém, pois primeiro Migno e logo a seguir Rodrigo vieram fazer tempos ainda mais baixos, o 1:46.656 de Rodrigo, ainda por igualar a sessão da manhã, certamente devido ao calor.

Tatsuki Suzuki ainda tinha, porém, uma palavra a dizer e a 1 minuto do fim, saltou para segundo, ficando a 29 milésimas do tempo de Rodrigo, que da parte da manhã fizera a volta mais rápida de sempre de uma Moto3!

McPhee, por todo o seu trabalho, acabou em 6º afinal!