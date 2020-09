Com Ai Ogura a ter um arranque fabuloso da primeira fila, seguido por Migno e Rodrigo, a corrida de Moto3 foi imediatamente definida pela queda logo a seguir de Vietti, Fernández e Garcia, todos candidatos à vitória, mas seria McPhee a vir de 17º para fazer magia.

Com isto Rodrigo instalou-se no comando mas em breve Suzuki viria incomodá-lo e formou-se um grupinho de quatro onde estavam também Binder e Arbolino, com Suzuki e Rodrigo a alternar a liderança enquanto McPhee chegava a nono e Arenas a oitavo.

Na confusão a seguir Suzuki baixou para quinto e Binder chegou a segundo atrás de Rodrigo com Foggia e Masia agora também na luta.

Binder colocava-se no comando a dez voltas do final, incrível considerando que veio de 19º na grelha, mas caiu de seguida para deixar Masia no comando e Suzuki de novo segundo e a liderar a seguir de novo…

Entretanto atrás, McPhee chega a quinto e Arenas a sexto, aproveitando logo a seguir um erro de McPhee para chegar a quarto. Com isto, a seis voltas do final Rodrigo liderava de novo e McPhee e Arenas estavam em terceiro e quarto atrás de Masia e Suzuki quinto, à frente de Ogura e Arbolino.

A três voltas no final ainda era um longo comboio à frente com os primeiros 16 pilotos e com McPhee a liderar sobre Rodrigo e Arenas, disputava-se a pontuação do campeonato ao vivo nestas últimas voltas.

A vantagem foi para McPhee quando Arenas caiu a duas voltas do fim, quase levando Oncu com ele.

Na última volta cinco pilotos ainda disputavam a liderança, com Ogura a entrar ao barulho, McPhee liderava de novo, mas Ogura saia muito largo e passou para terceiro, deixando McPhee ganhar sobre Ogura e Suzuki, com Alcoba e Rodrigo a uma pequena distância…

Moto3, corrida, Top 10

117J. McPhee39:48.952279A. Ogura+0,037324T. Suzuki+0,232452J. Alcoba+0,39352G. Rodrigo+0,490614T. Arbolino+0,54375J. Masia+0,833855R. Fenati+0,92897D. Foggia+0,9761016A. Migno+1,121