Moto3, 2020, Portimão, TL3: Masia o mais rápido

Em dia de sol primaveril, as pequenas Moto3 foram as primeiras motos a rugir esta manhã no AIA de Portimão. No terceiro treino livre Jaume Masia foi o mais rápido, na frente do candidato ao título Albert Arenas que conseguiu a passagem direta ao Q2, ao contrário de Ogura e Arbolino. Na categoria de cilindrada