O título de Moto3 ainda está em jogo entre Arenas, Ogura e Arbolino à chegada do paddock ao Algarve para o final da temporada

Após 14 corridas e alguns altos e baixos incríveis, a temporada de Moto3 2020 está quase no fim, com três concorrentes na esperança de levantar a coroa.

No canto da Equipa Gaviota Aspar há o líder do Campeonato Albert Arenas, no canto asiático da Honda Team Asia, Ai Ogura, e depois há Tony Arbolino da Rivacold Snipers.

A liderança de Arenas é de oito pontos sobre Ogura e 11 sobre Arbolino, ou seja, por outras palavras… está realmente tudo em jogo.

Se Arenas ganhar o GP de Portugal ou ficar em segundo, é Campeão.

Se ficar no pódio na terceira posição e Ogura não ganhar, também. Mas se não ficar no pódio, tudo se torna um desafio de matemática com os três candidatos, e ultimamente Arenas não tem estado no pódio.

Adicione-se a nova e ondulante montanha-russa de Portimão, onde a maioria tem zero ou muito pouca experiência e a ronda final será certamente um espetáculo.

O homem com o ímpeto recente não é o líder do campeonato, é Arbolino.

Toni é o mais recente vencedor, tornando-se o 25º piloto diferente a conseguir uma vitória em todas as classes este ano, igualando o recorde, e isso voltou a colocá-lo na caça ao título.

O italiano também tem sido uma incógnita há algum tempo e chega com um pouco menos de pressão como o desfavorecido, mas Ogura também impressiona de muitas maneiras, a temporada do piloto japonês um caso de estudo em consistência e pódios, mais do que como um favorito para a coroa.

A pressão está em Arenas, mas o espanhol já teve a sua quota de azar esta temporada e alguns erros fundamentais, e também mostrou o seu jogo como o melhor do negócio, já que superou toda a gente com manobras inteligentes em algumas voltas finais perfeitas.

Será isso que vai trazer a Portimão? Ou será que a experiência não será marcante num traçado novo?

A outra questão são os seus rivais, que podem estar fora da corrida para a coroa, mas estão muito na corrida para a vitória recentemente.

Raul Fernández (KTM Red Bull Ajo) está em forma, Darryn Binder (CIP Green Power) chega de uma primeira pole, e Sérgio Garcia (Estrella Galicia 0,0) está em forma com ritmo de pódio.

É mais do que uma corrida de três cavalos e pode muito bem resumir-se aos que rodeiam os três candidatos no caminho certo para decidir o resultado e como equilibram o risco e a recompensa. E tudo isto numa nova pista no Mundial…