A Gasgas vai estar a pisar as pistas da velocidade pela primeira vez com a Aspar Moto3 em 2021

A Gasgas, mais relacionada com o Enduro e Todo-terreno, começa um novo capítulo na sua história na velocidade mundial. A marca Espanhola, parte do Grupo KTM, junta-se a Jorge Martinez e ao seu esquadrão Aspar Moto3 para a sua entrada oficial no Campeonato do Mundo de Moto3 de 2021.

Será uma estreia para a Gasgas, algo nunca antes feito, e a marca considera que competir em Moto3 permitirá aumentar a imagem da marca Gasgas numa base global.

A ideai é ter uma marca com uma orgulhosa herança espanhola, junta a uma equipa espanhola de sucesso, que terá pilotos espanhóis a competir contra os melhores do mundo.

Com Sérgio Garcia e Izan Guevara a competirem nas suas máquinas RC 250 GP (tal como a Husqvarna da Sterilgarda Max, a Gasgas será um KTM com pintura diferente) os dois jovens estarão totalmente focados no sucesso.

Hubert Trunkenpolz, CMO da KTM AG: “A Gasgas é uma marca lendária que se constrói sobre a paixão pela competição, com uma personalidade espanhola orgulhosa, ousada e vibrante. A Gasgas também defende hoje o alto desempenho, permitindo aos pilotos desfrutarem de se juntar à ação com as melhores máquinas.“

“Tendo em conta todos estes pontos, é absolutamente adequado que a Gasgas olhe para o Campeonato do Mundo de Moto3 como uma nova série emocionante e também para promover a marca, fora das disciplinas offroad pelas quais é bem conhecida. Este é um novo capítulo emocionante para a Gasgas.”