Fernández saiu da pole liderando um grupo de furiosos, em que se viam Suzuki Ogura, Arenas e Alcoba, todos os homens rápidos num longo comboio até ao 22º Ricardo Rossi, com Tony Arbolino a arrancar muito mal lá de tras e a ascender a 19º ainda na primeira volta.

Nas voltas seguintes Arenas jogou bem, consolidando a sua liderança no campeonato com Ogura a descer para quarto mas já aí vinha Jaume Masía muito rápido atrapalhar as coisas.

A seguir Jeremy Alcoba vai chegar a segundo com Öncü e Binder a atrapalhar as coisas também, ao relegar Ogura para sexto à quinta volta.

A um ataque de Alcoba, Arenas e Sasaki enquanto Ogura perdia completamente ritmo e era já oitavo, seguia-se um intervalo de dois segundos e meio para o grupo seguinte que ela já liderado por Tony Arbolino em nono seguido de McPhee e Binder, todos pilotos que poderiam ter jogado para a vitória final mas que agora tinham desperdiçado essa oportunidade.

A meio da corrida o avanço de Fernandes era já brutal, mais de 8 segundos sobre Alcoba, Arenas e Suzuki que disputavam posições quase a cada curva.

A segunda metade da corrida foi marcada pela carga de Tony Arbolino a chegar a sétimo e a atacar Arenas, com as contas do campeonato a complicarem-se mas a vantagem a pertencer mesmo assim a Arenas com Ogura a baixar para terceiro com a sua 11ª posição a seis voltas do final.

As últimas quatro voltas foram espantosas, com os candidatos a entrarem nas curvas quatro lado lado e Ogura a lutar com a suspensão da sua Honda para se aguentar no top 10 enquanto mais à frente Masía obrigava Arenas a mostrar muita prudência e assim a perder gradualmente lugares.

Nas últimas três voltas ,com Fernandes quase 10 segundos à frente o campeonato ia decidir-se no segundo grupo entre Arbolino Arenas e Ogura.

No final, com Foggia a chegar a segundo, Arenas terminou fora do Top 10 mas seria o Campeão de Moto3 de 2020!