O comandante do Campeonato, mais uma vez, jogou na perfeição, colocando-se no topo da sessão liderada por Alcoba quase até ao fim

Jeremy Alcoba provou o quanto um Rookie pode ser rápido ao liderar a maior parte da segunda sessão livre em Portimão.

Nos primeiros minutos, tinham sido Suzuki da SIC 58 sobre Fernández , Masía e Arbolino, mas a doze minutos do final Alcoba foi para frente com um tempo de 1: 48.188.

Apesar das melhores tentativas dos seus rivais, com Foggia e Nepa a entrar no top 10 à última hora, esse tempo não seria batido senão já com a bandeira a ser mostrada, quando Albert Arenas se saiu com um incrível 1:47.987 para terminar no topo da sessão e com os rivais ao título Arbolino em oitavo e Ogura em nono, marcar a sua autoridade no campeonato que tenciona vencer amanhã.

Moto2, TL2, Top 10

175A. Arenas1:47.987252J. Alcoba+0,201324T. Suzuki+0,374425R. Fernandez+0,38555J. Masia+0,51967D. Foggia+0,575753D. Öncü+0,578814T. Arbolino+0,580979A. Ogura+0,6141082S. Nepa+0,677