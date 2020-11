Quem é o novo Campeão Mundial de Moto3 Albert Arenas?

Albert Arenas Ovejero nasceu em Girona, a 11 de Dezembro de 1996

A sua primeira corrida na Moto3 foi o GP da Comunidade Valenciana, última etapa da temporada de 2014. Substituindo o lesionado brasileiro Eric Granado, pilotou uma KTM inscrita pela Calvo Team, terminando em 28° lugar.

Em 2015 foi vice-campeão do CEV Moto3 Junior, e um ano depois voltaria à Moto3 inicialmente em 3 provas, 2 como wild card e outra substituindo o compatriota Jorge Martín.

Com a demissão do francês Alexis Masbou pela Peugeot MC Saxoprint, Arenas foi anunciado como seu substituto, pontuando pela primeira vez na divisão menor do Campeonato Mundial de Velocidade no GP do Japão, acabando na 14ª posição. Em 2017, disputou o campeonato com uma Mahindra inscrita pela Aspar Team.

Na temporada de 2018, conseguiu os seus primeiros pódios na Moto3: O primeiro foi no GP de França ao terminar em 3° lugar, e a sua primeira vitória foi na etapa de Phillip Island, obtendo 107 pontos e a 9ª posição na classificação final.

Em 2019, Arenas conquistou 3 pódios (vitória no GP da Tailândia, 2° no Japão e 3° na Austrália), terminando o campeonato em 11°.

Em 2020, mais uma vez compete na MotoGP Moto3, pela Aspar Team, provando-se um piloto calculista, inteligente e dotado de uma fina noção do momento exato para atacar.

Apesar de não conseguir uma regularidade total, normal numa classe em que até agora em 2020, venceram, 10 pilotos, um dos quais, Foggia, está apenas em 14º (!) , Arenas ia à chegada a Portugal com 3 vitórias, mais do que qualquer outro e 5 pódios.

Apesar de 4 ocasiões em que não pontuou, o que manteve o Campeonato em aberto até ao fim, o homem de Girona sempre pareceu ao longo da época o mais forte candidato ao título que, de facto, acaba de confirmar hoje em Portimão.