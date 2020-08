O malaio foi submetido a mais uma cirurgia no dedo mindinho da mão direita, lesionado durante a qualificação para o Grande Prémio da República Checa.

Na tarde de terça-feira, em Barcelona, Khairul Idham Pawi foi submetido a uma operação bem sucedida no dedo mindinho da mão direita, que durou 120 minutos. Um novo check-up médico na segunda-feira determinará o tempo de recuperação, mas o plano inicial para o piloto de Moto3 da Petronas Sprinta é voltar já na primeira corrida em Misano, de 11 a 13 de Setembro.

Depois de, inicialmente, ter lesionado o dedo durante o 1º Treino Livre para o Grande Prémio de Espanha em 2019, uma queda durante a qualificação para o Grande Prémio da República Checa, a 8 de Agosto de 2020, agravou a mesma lesão.

A ranger os dentes numa demonstração de determinação, KIP continuou a correr durante esse fim de semana e também andou no Grande Prémio da Áustria no fim de semana seguinte. Acabou por ser obrigado a retirar-se na manhã de domingo após a sessão de aquecimento como resultado direto da lesão e do seu efeito sobre a sua capacidade de pilotar.

Khairul Idham Pawi: “É difícil estar aqui de novo no hospital para mais uma cirurgia no dedo mindinho da minha mão direita, mas juntamente com a equipa, decidimos que era a melhor forma de encarar o futuro. esta lesão segue-me há demasiado tempo e espero que com esta última operação possamos passar um pano sobre esta questão e posso concentrar-me em correr novamente, em vez de ser um problema persistente.”

“Na minha mente, tenho a ideia de voltar para a primeira corrida em Misano, mas temos de esperar e avaliar o processo de recuperação. Pelo menos agora temos uma pequena pausa no calendário, e isso vai ajudar-me. Vou trabalhar e treinar duro estas duas semanas para tornar esse regresso possível. Gostaria de agradecer à equipa médica pelo seu trabalho neste momento difícil, e à equipa e aos adeptos pelo seu apoio. Agora o foco total é voltar mais forte.”