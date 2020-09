Com os pilotos a tentarem elevar a fasquia, a sessão livre 3 das mais pequenas produziu muitas voltas rápidas, mas também uma série de quedas ao longo dos 40 minutos, uma para Fernández, duas para Rodrigo e a oito minutos do fim, uma para Sasaki quando este se tentava colocar entre os primeiros.

Inicialmente a liderança foi de Rodrigo, a seguir de Arbolino e Ogura, mas depois Romano Fenati e Fernández vieram para a frente da tabela, com a constante de pilotos a serem apanhados pelo solavancos do traçado do circuito.

Eventualmente, nos últimos minutos, com Vietti da VR46 e Ogura a rodar ainda mais rápido. À bandeira, o melhor de Celestino Vietti de 1:41.155 manteve-o no comando mas Arenas, como de costume, atacou onde conta, tendo estado toda a sessão fora do top 10 para aparecer em quinto atrás de Ogura, Fenati e Fernández, com Foggia, Alcoba Migno, Suzuki e Garcia a completarem o top 10 e vários pilotos penalizados por infrações em Pista.

Moto3, TL3, Top 10

113C. Vietti1:41.155279A. Ogura+0,398355R. Fenati+0,506425R. Fernandez+0,537575A. Arenas+0,54067D. Foggia+0,607752J. Alcoba+0,617816A. Migno+0,682924T. Suzuki+0,7101011S. Garcia+0,781