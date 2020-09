O Treino Livre 1 das moto três produziria muita ação desde o primeiro minuto, com duas quedas para Deniz Oncu da KTM Tech3.

No entanto, a sessão não produziria mais acidentes e após uns frenéticos 40 minutos, seria o seu colega de Red Bull Raul Fernández a acabar no topo, após alguma luta pelo tempo mais rápido com Alcoba, Foggia, Rodrigo, Migno e Masia.

O líder do campeonato Albert Arenas ficou em oitavo à frente de Binder, Sasaki, Vietti, Ogura e Arbolino, o que quer dizer que todos os suspeitos habituais estavam no jogo, rodando a cerca de 6/10 do tempo mais rápido de Fernandes de 1:41.962