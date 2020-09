Com os mais rápidos já qualificados automaticamente, a curta Qualificação 1 de Moto3 para os restantes tornou-se num grande duelo entre Salac, Tatay, Yamanaka, Toba, Dupasquier e Kunii, que andaram em evidência as primeiras voltas, com Antonelli e Rodrigo gradualmente a subir na classificação e McPhhe, anterior vencedor, afundado na tabela.

A um minuto do fim Deniz Oncu, que estava em segundo a uma décima do tempo rápido de Gabriel Rodrigo, colocou-se mesmo à frente com 1:42.223 para liderar os Qualificados à Q2, com McPhee a saltar para 6º mesmo à última hora.

Moto3, Q1, Top 10

153D. Öncü1:42.22322G. Rodrigo+0,341317J. McPhee+0,481423N. Antonelli+0,528521A. Lopez+0,645640D. Binder+0,786754R. Rossi+0,829892Y. Kunii+0,994912F. Salac+1,0811089K. Pawi+1,085