O piloto da KTM Red Bull Ajo deixou a mais de duas décimas o segundo lugar, Vietti, enquanto Ogura e Öncü caíram na Curva 15

Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) marcou um 1:41.981 no Warm Up de Moto3 no Gran Premio Tissot dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini, superando as tabelas de tempos por 0,239 segundos sobre Celestino Vietti (SKY VR46). Darryn Binder (CIP Green Power) completou os três primeiros lugares, a 0,252 de Fernández.

O segundo no Campeonato Ai Ogura (Honda Team Asia) e Deniz Öncü (KTM Red Bull Tech3) caíram na Curva 15 em rápida sucessão, e enquanto os pilotos ficaram bem, as equipas têm agora um extenso trabalho de reparação nas mãos antes do início da corrida.

Romano Fenati (Sterilgarda Max Racing Team) e Gabriel Rodrigo (Kömmerling Gresini Moto3) completaram o top 5, seguidos de Salac, McPhee, Arbolino, Öncü e Tatay.

Moto3, Warm Up, Top 10:

1. Raul Fernandez (KTM Red Bull Ajo) – 1:41.981

2. Celestino Vietti (SKY VR46) +0,239

3. Darryn Binder (CIP Green Power) +0,252

4. Romano Fenati (Sterilgarda Max) +0,317

5. Gabriel Rodrigo (Kömmerling Gresini) +0,355

6. Filip Salac (Snipers Rivacold) +0,416

7. John McPhee (Petronas Sprinta Racing) +0,457

8. Tony Arbolino (Snipers Rivacold) +0,475

9. Deniz Öncü (KTM Red Bull Tech3) +0,509

10. Carlos Tatay (Reale Avintia) +0,544