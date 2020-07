John McPhee, da Petronas Sprinta Racing, foi o homem a bater quando os pilotos de Moto3 regressaram à pista pela primeira vez desde o Grande Prémio do Qatar, em Março.

McPhee, que ocupa o segundo lugar do Campeonato, deixou a 0,3 segundos Raul Fernandez (KTM Red Bull Ajo) e Jaume Masia (Leopard Racing) dentro dos três primeiros lugares nas tabelas combinadas.

Ao contrário da Moto2, em que tudo estava muito próximo, a diferença entre a dupla de topo foi de 0,321, pois Jaume Masia (Leopard Racing) e Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse) e contra o habitual, foram os únicos pilotos a chegar a menos de meio segundo do escocês.

McPhee fixou o seu 1:46.263 na sessão de abertura do dia em que as temperaturas estavam mais frias, com Fernandez o único piloto entre os sete primeiros a melhorar o seu tempo à tarde. O espanhol foi também o único piloto não-Honda entre os cinco primeiros.

Depois de assinar um novo contrato da Rivacold Snipers Team ontem, em Jerez, Filip Salac subiu a ponta final na prova, uma vez que o piloto checo terminou em 5º lugar. A Husqvarna de Romano Fenati (Sterilgarda Max Racing Team) ficou a 0,008 de Salac em 6º, com Niccolo Antonelli (SIC58 Squadra Corse) a apenas 0,003 de Fenati em 7º.

O top 10 do teste de Jerez foi completado por Gabriel Rodrigo (Kömmerling Gresini Moto3), Dennis Foggia (Leopard Racing) – o italiano só saiu na sessão da tarde depois de um pequeno problema na caixa de velocidades no início do dia – e Tony Arbolino (Rivacold Snipers Team).

Top 10 combinado: