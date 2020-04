Qual é a situação de John McPhee no momento?

“Tenho vivido com os meus pais na Escócia nas últimas semanas. Vim para cá muito bem do Qatar.”

Quando começou a quarentena no teu país e como estás a lidar com isso?

“Iniciámos a quarta semana de quarentena e as restrições são mais ou menos as mesmas que o resto do mundo. No entanto, podemos fazer exercício lá fora uma vez por dia, e isso tem sido a salvação para mim, porque o tempo tem estado muito bom!”

Como estás a treinar e a manter-te em forma para o recomeço da temporada?

“Tenho aproveitado ao máximo o bom tempo e o ciclismo todos os dias, quer na minha bicicleta de estrada, quer às vezes na minha bicicleta de BTT. Tenho usado o tempo para me manter em forma, e na verdade talvez me torne ainda mais apto, pois tenho treinado continuamente. Para a minha segunda sessão do dia, tenho feito algum trabalho de força geral e condicionamento, seja na casa ou no jardim. Dediquei algum tempo a trabalhar em lesões antigas e a recuperar as áreas do meu corpo que não são tão fortes. Há sempre áreas para melhorar, por isso tenho-me concentrado nelas.”

Já começaste a fazer algo que não tinhas tempo para fazer antes?

“É muito raro eu realmente passar tempo em casa, como normalmente vivo em Andorra e só volto para um fim de semana ou alguns dias, por isso, é claro, a coisa número um tem sido passar tempo com a família. Tenho ajudado os meus pais no jardim e a fazer uns trabalhos estranhos para os ajudar. O meu pai e eu também temos estado na garagem com as motos. Algumas das minhas motos antigas e algumas das dele precisam de reparações ou reconstrução. Temos passado muito tempo juntos a trabalhar neles. Acho que, como toda a gente neste momento, tenho uma lista de trabalhos que continuam a acumular-se e agora é a altura de os fazer. Esta má situação deu-nos a oportunidade de ultrapassar estas coisas e isso tornou-me muito mais organizado com o meu dia-a-dia normal.”

Como te sentiste no primeiro GP da temporada? Pelo menos o pódio deu-te algo positivo antes do bloqueio.

“A primeira corrida da temporada foi fantástica! Acho que olhando para trás agora com esta longa pausa, onde não sabemos quando podemos voltar a correr, era muito importante para mim e para a equipa poder ter começado com um pódio e até a lutar pela vitória no Qatar. Tivemos uma pré-época muito forte e trabalhámos muito nos nossos cenários do ano passado. É a primeira vez na minha carreira de corrida que tenho a mesma moto, a mesma equipa, as mesmas pessoas com quem trabalhar e tem sido tão valioso porque consegui chegar ao primeiro teste do ano, especialmente a primeira corrida do ano, e estar a sorrir dentro do meu capacete desde as primeiras voltas. A sensação estava lá, a confiança estava lá e podemos crescer juntos em direção aos nossos alvos para cada teste e corrida.”

Achas que deste um passo importante este ano?

“Sinto que o maior passo em frente tem sido ter essa continuidade com a equipa e a moto. Não sinto necessariamente que estava a andar de forma diferente, exceto talvez um pouco mais confiante por causa da fantástica equipa e das pessoas à minha volta, mas acho que é porque sabemos o que funciona bem, por isso temos sido capazes de trabalhar para melhorar as áreas em que não somos tão fortes. Então, no geral, demos um passo mais alto no nosso nível.”

Como está a tua relação com o colega de equipa KIP (Kairel Irudim Pawi)?

“A minha relação com o KIP é fantástica! Durante os testes de pré-época e a primeira corrida, trabalhámos muito bem juntos. É um tipo tão simpático! Também treinámos muito juntos na pré-época. Sinto que ambos temos muito respeito um pelo outro. Claro que, normalmente, o primeiro alvo para qualquer piloto é vencer o teu companheiro de equipa, mas com o KIP e eu, temos muito respeito e estamos ambos felizes em ajudar-nos mutuamente. O KIP é duas vezes vencedor de corridas em Moto3 e sabemos que ele pode ser extremamente forte em certos circuitos e em certas condições. Espero grandes corridas entre nós este ano.”

Quem achas que são os candidatos ao título de 2020?

“Se chegarmos a correr, sinto que o campeonato de 2020 vai ser um dos mais emocionantes e próximos de sempre. Todos os anos, alguns mudam-se para Moto2, mas este ano parece que tivemos tantos a entrar no campeonato e a ser rápidos. Já vimos no Qatar que havia 15 pilotos todos a lutar pela vitória na corrida. Dizer um nome é muito difícil, mas é claro que caras como [Tony] Arbolino, [Albert] Arenas e [Ai] Ogura pareciam fortes em testes e na corrida. Felizmente, sinto-me muito bem e acho que temos boas hipóteses de lutar quando voltarmos a correr.”

Tens uma mensagem para aqueles que vivem em quarentena no momento?

“Mantenha-se seguro, mantenha a calma e lembre-se que isto não vai durar para sempre. Talvez deixe as pessoas olharem para as coisas importantes da vida, como a família e a saúde, e todas as coisas boas que têm à sua volta. Podemos todos concentrar-nos em voltar mais fortes e mais gratos pelo que temos na vida.”

E para os fãs de MotoGP?

“A todos os adeptos do MotoGP, obrigado pelo apoio, todas as mensagens e todos os comentários ao longo deste tempo de paragem. Agradecemos a vossa paciência e esperamos voltar a correr o mais rápido possível. Queremos dar-vos espetáculo assim que tudo isto estiver terminado e voltarmos ao normal!”