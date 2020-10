A esperada chuva recebeu a primeira sessão de treinos livres de Moto3 em LeMans, e os pilotos das pequenas 250 não tardaram a reagir, com inúmeras quedas ao longo da sessão que acabou liderada por Migno.

Lopez e Arbolino caíram logo nos primeiros minutos, seguidos de Celestino Vietti enquanto Andrea Migno se instalava no comando da sessão.

A 10 minutos do final era já John McPhee a liderar, quando também Garcia se vinha juntar um rol de quedas sempre crescente, mas Arenas em 3º retinha a iniciativa, mesmo quando McPhee fez a volta mais rápida e liderava a quatro minutos e meio do final.

Darryn Binder, vencedor em Barcelona mas claramente menos à vontade no molhado, estava apenas em 17o e Ai Ogura preferiu ficar fora da chuva no conforto da boxe, quando Vietti voltava a cair, seguido segundos depois por Fernández na curva 10 e a um minuto e meio do fim, Gabriel Rodriguez juntou-se a ele, enquanto Migno se instalava à frente de novo com a volta mais rápida. Mesmo a poucos segundos do fim, ainda houve tempo para Nepa se juntar ao rol de quedas, quase levando consigo Tatay, com a bandeira a sair e a confirmar a primazia de Migno com o seu tempo de 1:54.810, seguido de McPhee e Arenas…

Le Mans Moto3, TL1, Top 10

116A. Migno1:54.810217J. McPhee+0,407375A. Arenas+0,779412F. Salac+1,035525R. Fernández+1,53965J. Masia+1,667711S. Garcia+1,679882S. Nepa+1,880992Y. Kunii+1,9471027K. Toba+2,010