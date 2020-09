Uma prorrogação de contrato de cinco anos vê a empresa italiana continuar a ser o único fornecedor de ECUs para a classe mais leve de Grande Prémio

A Dorna Sports acaba de anunciar uma prorrogação de contrato de cinco anos com a Dell’Orto, confirmando que a empresa italiana continuará como fornecedor exclusivo de ECU para o Campeonato do Mundo de Moto3 até 2025. Sediada na Lombardia, a Dell’Orto é um famos fabricante de carburadores no passado, e o fornecedor único de ECUs para a classe ligeira de Grande Prémio desde 2012, uma parceira de longo prazo do MotoGP.

A Moto3 garante corridas incríveis, mostrando o melhor da competição de perto, bem como criando um passo inestimável na escalada para a classe rainha de MotoGP. Os regulamentos técnicos, como ter um único fornecedor de ECU, contribuem para a criação de um dos espetáculos mais competitivos do mundo, algo de que Dell’Orto tem sido uma parte inestimável desde o início da Moto3 em 2012.

A empresa é também um parceiro importante da Copa Enel MotoE, tendo vindo a bordo como parceiro oficial de aquisição de dados do projeto em 2020.

Andrea Dell’Orto, vice-presidente executivo da Dell’Orto S.p.A. : “Num sector tão competitivo como o desporto motorizado, ser reconfirmado pela quarta vez consecutiva como ‘Fornecedor exclusivo de ECU Moto3’ deixa-me orgulhoso do grande trabalho que fizemos. A confiança depositada na Dell’Orto desde 2012 para o campeonato de Moto3 e desde 2019 para a Copa Enel MotoE, para além de fonte de orgulho, é um incentivo para investir no desporto motorizado. Um investimento que se converte em know-how a transferir para os produtos de duas e quatro rodas que conduzimos todos os dias e que reforça a política de desenvolvimento da nossa marca. “

Pau Serracanta, Managing Diretor da Dorna Sportstambém comentou: “Temos o prazer de anunciar que a Dell’Orto continuará como fornecedor exclusivo de ECU nas Moto3 até 2025. É um parceiro de confiança desde que a Moto3 começou em 2012, e como também se tornou um contribuidor inestimável para a MotoE, a Dell’Orto é uma parte importante do nosso desporto e é uma notícia fantástica tê-los a bordo na classe ligeira por mais cinco anos.”