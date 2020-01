Moto3 2020: Kornfeil anuncia retirada O piloto Checo de Moto3 não participará da próxima campanha devido a problemas financeiros desporto MotoSport desporto/moto3-2020-kornfeil-anuncia-retirada_5e2863c640d8a912bc583b5a





O piloto Checo de Moto3, Jakub Kornfeil, anunciou que já não participará na temporada de 2020 com a BOE Skull Rider Mugen Race devido a razões financeiras.

“No final da temporada, em Valencia, nunca imaginei que essa seria a última corrida da minha carreira no Campeonato de MotoGP”, disse o piloto Checo na sua conta pessoal no Instagram.

Isso acontece depois de Kornfeil concordar em Setembro de 2019 em competir na BOE Skull Rider Mugen Race para esta temporada, mas problemas financeiros parecem ditar agora que Kornfeil não pode continuar a participar no cenário mundial.

“Ainda tenho um contrato válido com a equipa, mas fui forçado a tomar essa decisão, muito importante para a minha vida”, continuou Kornfeil. “Eu teria de começar a temporada com um orçamento diferente do que eu pensava, e esperava ter, e eu nem tinha a certeza de que chegaria até à corrida de Mugello. Ainda me sinto um vencedor, mesmo que nunca tenha ganho o título. Eu sempre tentei fazer o meu melhor dentro e fora da pista.”

O piloto de 26 anos, que conquistou cinco pódios e uma pole position no Campeonato do Mundo, não especificou quais serão os seus planos para o futuro.