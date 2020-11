McPhee acabou à frente num Treino Livre 3 em que, com a presença continuada de chuva, os tempos não melhoraram

O escocês colocou-se no comando sobre Ogura e Vietti no momentos finals da sessão, mas os tempo não melhoraram, deixando Vietti, Garcia e Fenati à frente no combinado.

Foi uma sessão frustrante para os homens da Moto3, impedidos de baixar os tempos em relação a ontem à tarde pela nova aparição de chuva no traçado do Ricardo Tormo.

Antonelli permaneceu no comando, de início com Masia e Binder a seguir, mas depois foram Migno e McPhee a colocar-se a seguir ao Italiano, com Ogura a seguir, a batalhar pelas posições seguintes, mas no final do treino John McPhee acabou no comando com o seu 1:49.559, embora no agregado seja Vietti o mais rápido…

Moto3, TL3, Top 10

117J. McPhee1:49.559213C. Vietti+0,211379A. Ogura+0,272416A. Migno+0,281523N. Antonelli+0,367654R. Rossi+0,505775A. Arenas+0,687899C. Tatay+0,751924T. Suzuki+0,8331025R. Fernandez+0,906