Albert Arenas acabou desclassificado de corrida de Moto3 após ser abalroado no início e entrar muito atrasado na corrida de novo

O líder do Campeonato veio de trás para se envolver numa luta com os líderes que foi considerada condução anti-desportiva pela direção de prova, que acabou por lhe mostrar a bandeira preta.

O piloto da Aspar Solunion teve isto a dizer no final:

“Bem, fiz o meu trabalho no Warm Up e depois fizemos um bom arranque na corrida… Estava no grupo da frente até a queda do Vietti, nesse momento vi-o e conseguiu evitar a queda dele, mas depois outro piloto atingiu-me por detrás e partiu o meu poisa pés, arrancou o travão traseiro e eu tive que vir à boxe…

Foi uma pena porque este piloto mais atrás estava muito agressivo, na primeira volta estava tudo a tocar uns nos outros e assim não conseguiram evitar a colisão comigo.

O nosso objetivo a partir daí era ficar em pista, caso fosse possível ainda regressar aos pontos na corrida, podia acontecer alguma coisa aos outros… Acabei por voltar sem travão de trás, estava agarrado por nada e tive de andar a perceber como andar na moto, depois andei no grupo do meio a tentar apanhar os da frente, estava muito rápido e pensei que houvesse quem percebesse a situação, porque eu estou a lutar pelo campeonato, pensei que houvesse pessoas que me facilitassem a ultrapassagem…

Tentei ficar calmo e continuar a lutar por aquilo que estou a lutar, e nesse momento eu queria ficar lá, queria chegar, demonstrar que ainda não estava derrotado.

Tentei dar o meu melhor, vi bandeiras azuis e depois, vi a Bandeira negra, que respeitei, mas eu estava apenas a tentar dar o meu melhor e ficar em Pista…”

Arenas retém o seu comando do Campeonato, apesar de tudo, por uma curta margem de 3 pontos sobre Ai Ogura.