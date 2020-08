O Warm Up revelou os suspeitos habituais, fazendo prever outra corrida frenética já a seguir…

Copiosas chuvas durante a noite limparam completamente o traçado do Red Bull Ring de restos de borracha, tudo indicando agora que a chuva não aparecerá a tempo para as corridas de hoje do Grande Prémio BMW da Estíria…

As pequenas Moto3 foram para o traçado com Vietti a começar por liderar e McPhee a aparentar alguns problemas de motor…

A dada altura, a escassos minutos do fim, uma colisão envolveu Carlos Tatay, a caminho da volta mais rápida, e Garcia, quando o primeiro alargou na Curva 3 e bateu de aldo em cheio no outro, ficando ambos na moto…

Eventualmente, Fernández e Sasaki disputaram a liderança, com a vantagem a pertencer ao japonês à bandeira graças a seu tempo de 1:36.253, feito à sétima volta do Warm Up, com o detentor da Pole Celestino Vietti a ficar em terceiro,Arenas em quarto, e Ogura em 5º, todos os candidatos habituais a preparar-se para a luta mais logo.