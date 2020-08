As tentativas de último segundo de Fernández e Suzuki não conseguiram bater o tempo de Rodrigo

Com o começo da sessão atrasado, os pilotos qualificados para a Q2 não perderam tempo a ir para a pista, e com Fernández e Ogura a disputarem duramente a frente mas também Alcoba, Rodrigo e Arbolino nos lugares principais. e o tempo de Celestino Vietti que lhe dera a liderança já a relega-lo para sexto.

Com os intermédios rápidos a aparecerem acesos na tabela em rápida sucessão, Gabriel Rodrigo foi para a frente, mas estavam vários pilotos em posição de contrariar o seu tempo rápido, embora no final não conseguissem bater io tempo do Argentino, com Fernández a acabar a apenas 12 milésimas e Suzuki a completar a primeira fila…

Sem melhorias no tempo, Rodrigo fez assim a pole com 1:36.470.

Moto3, Q2, Top 10

1 2 G. Rodrigo 1:36.470 2 25 R. Fernandez +0,012 3 24 T. Suzuki +0,064 4 14 T. Arbolino +0,105 5 13 C. Vietti +0,175 6 17 J. McPhee +0,342 7 7 D. Foggia +0,495 8 79 A. Ogura +0,559 9 75 A. Arenas +0,602 10 40 D. Binder +0,669