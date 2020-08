Vietti calculou a sua manobra final com precisão para se colocar à frente e conseguir a sua primeira vitória…

Gabriel Rodrigo teve o arranque perfeito para as 23 voltas da corrida de Moto3, perseguido furiosamente por Arbolino e Suzuki nas primeiras voltas. Logo à terceira volta, Ricardo Rossi cai e Vietti e começa a recuperar posições de 8º, com Arenas apenas 10º nessa altura…

Pouco depois, com um grupo de 18 pilotos colados à frente, Binder vem passar por Suzuki e Arbolino já lidera, a doze voltas do final.

No entanto Rodrigo está de novo à frente, e McPhee quarto, enquanto Arenas mais atrás baixa para 11º. Kopfler, o piloto local, cai da traseira do grupo e à frente ainda são 7 ou 8 pilotos a disputar cada curva e a trocar de posições constantemente com Arbolino a manter a liderança mas agora com Sasaki, Vietti e Ogura a seguir.

A 4 voltas do fim, Sasaki cruza a trajetória de Oncu na travagem da curva 1 e ambos são catapultados violentamente para fora…

As últimas 4 voltas vão ser disputadas entre Arbolino, Ogura, Vietti e McPhee, mas com a sua habitual precisão Arenas já está a seguir em 5º…

Vietti e Ogura trocam de lugares na liderança e Arenas é atacado por Rodrigo, e é 6º outra vez, só com Binder atrás no grupo da frente, pondo em dúvida o pódio… mas as coisas são facilitadas quando McPhee cai a 2 voltas do final e Vietti lidera na última volta, para vencer pela primeira vez…