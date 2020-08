Jaume Masia acabou a sessão a regressar à boxe com uma moto danificada a salpicar óleo na pista…



A primeira sessão de qualificação das Moto3 viu os menos rápidos a lutarem pela hipótese de quatro deles passarem à Q2 a seguir, e na primeira fase os pilotos em disputa foram Masia, Antonelli Sasaki, Darryn Binder e Tatay, mas nos 10 minutos do final Pizzoli e Oncu estavam também na luta, com Kopfler a saltar momentaneamente para a frente, mas logo a seguir a desaparecer no top 10.

Migno e Kopfler protagonizaram então uma queda muito semelhante à que envolveu no MotoGP Miguel e Espargaró, os pilotos incapazes de ver um ao outro em curva.

Nos segundos finais continuava a ser Masia o mais rápido com o seu tempo de 1:36.921, seguido de Antonelli, Sasaki e Binder, mas mesmo à bandeira Oncu introduziu-se entre os quatro que passariam à Q2 a seguir.

Controvérsia ainda no final, com Masia a cair e, com a Q2 a seguir, a fazer tudo para regressar à boxe depois de arrancar a sua carenagem, mas a espalhar óleo no traçado, que ainda causou uma queda de Binder… O começo da Q2 foi assim atrasado para limpeza da pista…

