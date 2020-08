Com o sol de novo a banhar o Red Bull Ring, as Moto3 foram para a pista pontualmente, para o encontro final da luta que veria os primeiros 14 a passar diretamente à Q2,e Ogura foi dos primeiros a mostrar-se nas folhas de tempos, com o resultado combinado ainda a dar a vantagem a Vietti e Arbolino, mas desde cedo no Treino Livre 3 eram Migno e Arenas a desafiar o tempo do líder.

No final da sessão, foi Tony Arbolino a vir ao de cima para liderar sobre Vietti e Sérgio Garcia, o piloto da Snipers a fazer mesmo uma volta que lhe deu o recorde da pista, no entanto, ainda não estava acabado, e nos últimos segundos, Sérgio Garcia vai para a frente com um 1:36.055, esse sim, o novo record, com Oncu, Migno e Darryn Binder a acabar por ficar de fora da qualificação automática…