Moto3, 2020, Barcelona: Campeonato no ar com Arenas eliminado por McPhee.

Drama à quinta volta das Moto3 com o líder do campeonato atirado fora da corrida pelo escocês da Petronas Com Arbolino e Binder a liderar, McPhee cometeu um erro na curva 4, caiu e arrastou na sua queda o líder do campeonato Albert Arenas, destruindo completamente a sua moto e deixando Ai Ogura, na altura