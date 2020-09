O italiano Tony Arbolino, com a Honda da Rivacold foi quem fechou melhor as contas ao final de 40 minutos intensos nos últimos dez minutos. Raul Fernandez foi líder mais tempo da sessão, mas não evitou uma queda sem consequências.

O TL3 de 40 minutos começa com Raul Fernandez a liderar os melhores tempos, na frente de Jaume Masia, Romano Fenati e Tony Arbolino. Com 30 min. percorridos já grande parte do extenso pelotão de pilotos está em pista, sendo nessa altura que Arbolino assume o topo da tabela de tempos à frente de Gabriel Rodrigo e John McPhee.

As quedas tambem não faltam, Garcia, Pizzoli e Sazaki são os primeiros a ir ao tapete, manhã cedo em Montmeló. Os italianos Foggia e Antonelli estão muito rápidos. Antonelli sobe a nono.

A entrar nos últimos 15 min. o líder dos tempos é Raul Fernandez mas cai sozinho na gravilha, numa volta em que tentava bater o seu próprio tempo, 1’48,853 que se vai bater durante muito tempo na posse do piloto da KTM Ajo #25. Jaume Masia com a Honda Leopard #5 é quem mais se aproxima do tempo de Fernandez (+ 0.281s), seguido por Toba, Fenati e Arbolino. Antes dos derradeiros 10 min muitos são os pilotos que vão as boxes para os derradeiros ajustes nas ágeis e leves Moto3.

No regresso á pista Fenati fixa o melhor tempo em 1’48,778, mas pouco depois é batido por um sempre veloz Tony Arbolino que fecha a sessáo com a melhor marca da sessão, 1’48,635 na frente de Fenati e Fernandez.