As 12 horas do Estoril arrancaram ao lusco-fusco, com o dia a romper sobre as colinas de Sintra ao longe, e com as 23 motos em pista a terem a primeira oportunidade de utilizar os faróis com que depois terminarão (ou não!) a prova que encerra o Mundial de Resistência de 2020 pelas 20 horas.