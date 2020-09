Moto3, 2020, Barcelona: Alcoba penalizado desce para 19º

Jeremy Alcoba, o novo recruta da Kommerling Gresini, vindo do CEV Repsol, que venceu em Moto3, foi penalizado no fim da corrida em Barcelona por ignorar uma penalidade de volta longa Primeiro, o piloto não cumpriu a penalidade no prazo prescrito, que depois passou a duas penalidades de volta longa, perante a relutância do piloto