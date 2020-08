Com o sol a brilhar no Red Bull Ring e a chuva afastada, havia muito para verificar antes da corrida e pequenos grupos formaram-se em pista quase com uma mini corrida. Nos primeiros 10 minutos, o warm up das Moto3 foi liderado por Filip Salac, mas Fernández, Vietti, e Darryn Binder estavam por perto.

Exatamente a 10 minutos do fim do treino Tony Arbolino vai para frente com um tempo de 1:36.981 enquanto mais atrás McPhee, Antonelli, Migno e Rodrigo estavam também no top 10, com as pequenas Moto3 a atingir cerca de 218 Km/h no Red Bull Ring.

Albert Arenas, líder do campeonato, estava por fazer a sua marca na sessão em 21º, quando, segundos depois, Binder foi para a frente e a 4 minutos do fim era Arbolino o líder, com Vietti já a chegar a terceiro também. Outro minuto, e era McPhee à frente, mas finalmente Celestino Vietti veio liderar, perfazendo cinco líderes na curta sessão e acabando mesmo à frente com o seu tempo de 1:36.483…